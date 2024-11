Veio, então, a conversa de convergência. Para (tentar) aliviar. O papo de harmonia com a Casa Civil – um advento. Rui Costa, a antessala de Lula, de súbito fechado com o programa do – perdão pelo oximoro – fiscalismo petista. Alinhamento de astros que fez (ao menos vendeu) a luz. Havendo concordância, ora, a lista de medidas seria apresentada na semana que vem.

O chá revelação marcado. Seria, pois, sem Haddad. É improvável. O chá revelação no telhado.

Contra informações desencontradas e os estímulos contraditórios, a memória. Botaram a campanha de propaganda na rua – apregoando o pacote consistente de corte de gastos – à espera de acalmar o dólar nervoso ante a até então prioridade do governo para este fim de ano: reformar o Imposto de Renda na porção relativa a isentar os que ganham até R$ 5 mil. Contratava-se a renúncia – o rombo arrecadatório – sem respostas compensatórias críveis.