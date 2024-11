Mercado testa limites de juros e dólar com risco fiscal, mas não pede leilões; leia bastidor

O Estadão/Broadcast apurou que, entre os operadores, não há pedidos diretos de necessidade de recursos ao BC. No total, 16 bancos têm contato permanente com a autoridade monetária, segundo uma lista publicada no site do BC. Elas costumam indicar quando há necessidade de leilões por questões técnicas. Uma “prova” de que há liquidez suficiente para os negócios, de acordo com um estrategista de mercado que trabalha para uma dessas instituições, é que o fluxo cambial não está no seu auge de robustez, mas que segue positivo — estava US$ 244 milhões até a sexta-feira da semana passada (25).

Outros operadores ouvidos sob a condição de anonimato concordam que não faria sentido uma intervenção do BC no mercado de câmbio. A depreciação da moeda é puxada pelo risco fiscal, e não por um episódio de falta de liquidez, eles explicam. Socorrer o real agora, inclusive, seria contraproducente no que diz respeito ao sinal para a necessidade de ajustes nas contas públicas, argumentam. “Não tem motivo para fazer intervenção, mesmo porque, com o dólar cada vez mais alto, maior é a chance de o governo fazer alguma coisa. Então, por que o BC iria derrubar o dólar artificialmente?”, questionou um deles.