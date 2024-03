Já existe vasto conhecimento que enfatiza o papel desempenhado pelas instituições políticas no processo de resiliência democrática, tais como alternância de poder, legados democrático, separação de poderes, independência do judiciário, multipartidarismo, desenvolvimento econômico etc.

Margaret Levi e Zachary Ugolnik, professores da universidade de Stanford, lideram uma nova área de pesquisa, chamada de “new moral political economy”, na qual tem enfatizado o papel desempenhado por sociedades vibrantes e interligadas no aumento da resiliência democrática contra ameaças iliberais.

Os autores partem do pressuposto de que o ser humano, embora racional e individualizado, é um animal social que se beneficia da reciprocidade e da cooperação. Faz parte do que denominam “community of fate”, o que o torna interdependente de uma ampla gama de outras pessoas muito além da família, amigos e vizinhos, cujo destinos estão entrelaçados.