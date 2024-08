Ao contrário da visão derrogatória dominante que muitas pessoas nutrem das emendas dos parlamentares, a sua execução gera resultados virtuosos nos municípios beneficiários desses recursos. Em pesquisa realizada com Frederico Bertholini e Lúcio Rennó, mostramos que as emendas promovem inclusão social e econômica, como por exemplo, diminuição da mortalidade infantil, melhora da educação, aumento de emprego formal etc. O problema dessas políticas locais via emendas é que tais efeitos virtuosos não são sustentáveis ao longo do tempo, pois a lógica da alocação não é a necessidade do município, mas a sobrevivência do parlamentar.

Em uma série de pesquisas realizadas com Lúcio Rennó, mostramos que a execução das emendas individuais dos parlamentares é a variável chave para explicar o sucesso eleitoral de deputados federais que concorrem a reeleição. Também mostramos em pesquisa conjunta com Eduardo Leoni que a maioria dos deputados federais que executam mais emendas concorrerem mais frequentemente à reeleição porque essa opção gera mais sucesso eleitoral quando comparada a qualquer outra alternativa de carreira política. Enquanto os deputados federais que concorrem a outros cargos ao final do mandato (ex. governo estadual ou Senado) são menos dependentes de emendas, os que concorrem a reeleição dependem da execução das suas emendas para serem eleitoralmente bem-sucedidos.

As emendas dos parlamentares ao orçamento são um dos instrumentos de maior liquidez da caixa de ferramentas de governabilidade do executivo no presidencialismo multipartidário. Em pesquisa em conjunto com Timothy Power e Eric Raile, mostramos que as emendas são, na realidade, substitutos imperfeitos da distribuição dos cargos ministeriais. Ou seja, o presidente maximiza retornos políticos ao alocar ministérios para os parceiros de coalizão mais próximos ideologicamente dele(a), e emendas para os parceiros mais distantes.

As referidas emendas também constituem um importante componente do custo de governabilidade com o qual o presidente se depara ao montar e gerir coalizões. Em uma série de pesquisas com Frederico Bertholini, Eric Raile e Marcus André Melo, mostramos que quando o presidente monta coalizões com muitos partidos, ideologicamente heterogêneos, não compartilha poder e recursos de forma proporcional com os parceiros e ignora a preferência agregada do legislativo, tende a ter que gastar mais para alcançar governabilidade e a apresentar baixo sucesso legislativo.

A despeito desse conhecimento acumulado, ainda não se sabe, por exemplo, como o presidencialismo multipartidário vai funcionar diante de um legislativo mais fortalecido pela impositividade das emendas individuais e coletivas, bem como por outras reformas que têm enfraquecido relativamente o executivo. Não temos boas lembranças dos problemas de governabilidade e instabilidades democráticas causados pela combinação de um presidente fraco e multipartidarismo entre 1946 e 1964. A perda de poder do executivo, com as emendas impositivas, pode aproximar o sistema político atual ao daquele período.