Cármen Lúcia diz que voto é ‘bênção democrática’ ao convidar eleitores para segundo turno

Cármen Lúcia ressaltou que os eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo. Para ela, trata-se de “um dever cívico com a sociedade brasileira”. A presidente da Corte Eleitoral destacou que o direito ao voto beneficia as pessoas e a sociedade como um todo.

“A Justiça Eleitoral trabalhou nos últimos dois anos para, cada vez mais, permitir a facilidade de acesso de todo mundo. A acessibilidade está assegurada, as condições estão asseguradas. Portanto, nós pretendemos, cada vez mais, que essa participação seja ampla neste segundo turno, no próximo domingo. Que todas as eleitoras e os eleitores compareçam às urnas, votem, sejam democráticos, para que honrem a sua história e a história democrática do Brasil”, afirmou.