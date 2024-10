A polícia de São Paulo localizou o carro que estava a serviço de agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), roubado em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, na tarde de sexta-feira, 4. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o veículo foi encontrado à noite por um vigilante em um estacionamento de supermercado na Avenida João Firmino, no bairro Assunção.

Os agentes federais estavam na cidade da região metropolitana de São Paulo para fazer o reconhecimento da Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo. É nesse colégio que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votará nas eleições municipais deste domingo, 6. Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher, que informou prestar serviço de motorista à Presidência da República, estava sozinha dentro do automóvel Volkswagen T-Cross branco na Rua Maria Azevedo Florence, no bairro Assunção, quando dois bandidos armados bateram na janela do veículo. A dupla mandou que a vítima saísse.

Ainda segundo a secretaria, o vigilante prestou depoimento e contou que, devido a obras em andamento, o local não tem câmeras de segurança. “Além do veículo, foram recuperados diversos itens, como relógios, celular, tablet, notebook, cartões bancários, um crachá, CNH e outros objetos”, acrescentou a pasta da Segurança.

Além do veículo, itens como notebook e crachá foram levados pela dupla de ladrões Foto: Polícia Civil de SP

O GSI informou que o carro era alugado e disse também que nenhum armamento foi levado durante o assalto. O caso segue em investigação pelo 3° Distrito Policial de São Bernardo do Campo para a identificação e prisão dos criminosos.