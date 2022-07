Presidenciáveis defendem Carta pela Democracia; Bolsonaro vê favorecimento a Lula

Presidenciáveis se manifestaram a respeito da Carta em Defesa da Democracia, documento gestado na Faculdade de Direito da USP e que une petistas, tucanos, juristas, ex-ministros do STF, economistas, empresários e outros representantes da sociedade civil pela manutenção do estado democrático de direito. O único integrante da corrida presidencial a criticar o manifesto foi o presidente Jair Bolsonaro (PL), cuja atuação reiterada questionando o sistema de votação eletrônica sem provas acabou por motivar a redação do texto.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na quarta-feira, 27, que ficou “feliz” com a iniciativa, mas afastou a possibilidade de haver um golpe contra a democracia após as eleições. Segundo ele, as Forças Armadas não embarcariam numa eventual investida contra o resultado das urnas.

A falta de apoio da sociedade civil, opinou o petista, é outro fator que impede Bolsonaro de agir contra o Estado Democrático. “Estou convencido que todos os brasileiros precisam brigar muito para que a gente mantenha a consolidação do processo democrático desse país”, afirmou, em entrevista ao UOL.

Carta pela Democracia foi gestada na Faculdade de Direito da USP.

Bolsonaro, por sua vez, criticou o manifesto e disse se tratar de “uma nota política em ano eleitoral”. Em publicação no Twitter, o presidente se descreveu como um democrata, apesar de constantemente agir para desacreditar o processo eleitoral no País, e ironizou o documento. “Por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia. Assinado: Jair Messias Bolsonaro”, escreveu. Ele disse ainda que o documento visa defender a candidatura de Lula.

Foram as ações do chefe do Executivo que motivaram a redação da carta. No dia 18 de julho, em sua atitude mais contundente contra o processo eleitoral até o momento, o presidente convocou embaixadores estrangeiros para desacreditar o sistema eletrônico de votação a menos de 100 dias das eleições.

O candidato Ciro Gomes (PDT) se manifestou a favor da carta na quarta-feira, 27. “Eu estou em todas as iniciativas em defesa da democracia desde que eu entrei na luta política. Para mim, democracia é como o ar que eu respiro”, afirmou, em entrevista à Globonews. Ele disse ainda que “já mandou assinar” o documento, mas seu nome ainda não consta na relação de adesões.

A candidata Simone Tebet (MDB) assinou o documento com “alegria e convicção”. “Fundamental que a sociedade civil declare seu apreço e crença permanente na democracia e no respeito à Constituição Federal”, ela publicou no Twitter.

André Janones (Avante) não se manifestou publicamente sobre a carta, mas já afirmou seu compromisso com a democracia em diferentes ocasiões e entrevistas. Ele foi procurado, mas ainda não deu resposta.