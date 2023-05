Certificado de vacinação da filha de Bolsonaro foi gerado em inglês um dia antes de viagem aos EUA

Jair Bolsonaro desembarca em Nova Délhi com a filha, Laura. Foto: Manish Swarup/AP

O certificado de vacinação contra a covid-19 da filha mais nova do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Laura Firmo Bolsonaro, de 12 anos, foi emitido em inglês pelo aplicativo ConecteSUS no dia 27 de dezembro de 2022, um dia antes dela embarcar para Miami, nos Estados Unidos.

LEIA A DECISÃO DE ALEXANDRE

LEIA A MANIFESTAÇÃO DA PGR

O documento indica que ela teria tomado duas doses da Pfizer. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 3, que a filha não foi imunizada. “Na minha casa, apenas eu fui vacinada”, escreveu nas redes sociais.

A Polícia Federal (PF) defende que o ex-presidente e a ex-primeira-dama respondam pela falsificação do certificado de vacinação da filha. Isso porque Laura é menor de idade.

“Obviamente, Jair Messias Bolsonaro e Michelle Firmo Bolsonaro têm plena ciência de que os dados de vacinação em nome de sua filha menor de idade são ideologicamente falsos”, afirma a corporação.

Continua após a publicidade

Dados sobre uma suposta vacinação de Laura Bolsonaro em Caxias também foram fraudados. Foto: Reprodução/Polícia Federal

Em representação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a PF defendeu que a adolescente está em ‘condições de inimputabilidade, vulnerabilidade e submissão ao poder familiar de seus pais’.

Os investigadores veem indícios de que Bolsonaro e Michelle cometeram os crimes de uso de documento falso e de corrupção de menores.

“A contextualização dos dados apresentados, considerando as manifestações públicas do ex-presidente da República Jair Bolsonaro de que não vacinaria sua filha, Laura Firmo Bolsonaro, contra a covid-19, demonstram fortes indícios de que as inserções falsas podem ter sido realizadas com o objetivo de gerar vantagem indevida para a adolescente, por determinação de seus pais”, defende a Polícia Federal.

Após a emissão do certificado, os registrados de vacinação em nome de Laura teriam sido excluídos dos sistemas do Ministério da Saúde pela servidora do município de Duque de Caxias (RJ) Claudia Helena Rodrigues da Silva.

Investigação da PF aponta que certificado de vacinação da filha mais nova do ex-presidente Jair Bolsonaro foi gerado em inglês na véspera de viagem aos EUA Foto: Foto: Reprodução

COM A PALAVRA, O EX-PRESIDENTE JAIR BOLSONARO

Continua após a publicidade

“A defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, reitera que este, em linha com a posição que sempre manteve, nunca recebeu qualquer imunizante contra covid-19. Na constância de seu mandato somente ingressou em países estrangeiros que aceitassem tal condição ou se dessem por satisfeitos com a realização de teste viral, procedimento adotado em diversas ocasiões. A ex-primeira-dama, Dona Michelle, conforme amplamente divulgado, foi vacinada, com imunizante de dose única, no ano de 2021. A filha menor do casal, por sua vez, foi proibida de receber qualquer imunizante em razão de comorbidades preexistentes, situação sempre e devidamente atestada por médicos. A contrario sensu do quanto amplamente noticiado na data de hoje, não haveria qualquer motivo para que o ex-presidente promovesse ou determinasse a confecção de certificados falsos.”

Paulo Amador da Cunha Bueno, Daniel Bettamio Tesser e Fábio Wajngarten