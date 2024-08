CGU usa sigilo adotado na gestão Bolsonaro para impedir acesso a pareceres do governo Lula

Antes de decidir, a CGU decidiu parar tudo para debater internamente o tema, ainda que houvesse inúmeros casos de pareceres jurídicos liberados nas gestões de Dilma Rousseff e Michel Temer. Houve também tentativas de intermediar uma mudança de rumos sobre o tema, mas, ao final, a Controladoria levou o caso para a sua Consultoria Jurídica analisar, estrutura que guarda vinculação com a AGU, setor do governo que sempre tentou manter em segredo as manifestações de seus advogados.

Ao invés de recuperar os casos antes de Bolsonaro, a consultoria jurídica da CGU escolheu seguir parecer emitido pela advocacia do governo passado. “A restrição de acesso às manifestações jurídicas elaboradas com a finalidade de apreciação de projeto de lei submetido à sanção ou veto do presidente da República elencada no inciso XVI do art. 19 da Portaria AGU nº 529, de 2016, se fundamenta não só na inviolabilidade profissional do advogado público parecerista, mas também no papel desempenhado pela própria Advocacia-Geral da União na defesa da constitucionalidade do ato ou texto impugnado perante o Supremo Tribunal Federal (STF)”, diz a manifestação da consultoria jurídica da CGU emitida no último mês.