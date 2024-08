‘Chama eterna’ da democracia, no Panteão da Pátria em Brasília, está apagada há um mês

Em nota, o governo do DF afirmou que a chama é apagada pelo menos uma vez a cada ano para manutenções. A última vez que o fogo ficou apagado por tanto tempo foi durante os ataques antidemocráticos do 8 de Janeiro, quando vândalos depredaram prédios públicos de Brasília para contestar a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no ano passado.

Com o quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, onde o monumento está localizado, o governo do DF optou por apagar o fogo temendo que a depredação afetasse o sistema de gás da obra. O Panteão da Pátria, entretanto, não foi vandalizado e a chama foi acesa novamente no mês seguinte.