Ciro diz que evento na Firjan foi para ‘gente preparada’: ‘Imagina explicar isso na favela’

RIO – O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) afirmou a um grupo de empresários no Rio na tarde desta quarta-feira, 31, que estava falando para “pessoas preparadas” ao explicar parte do seu plano econômico e de projetos para a indústria. Em declaração que logo gerou críticas nas redes sociais, questionou se seria compreendido da mesma forma em outro ambiente social. “Imagina explicar isso na favela”, disse.

A fala de Ciro foi dada em um almoço com empresários organizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). O pedetista detalhou seu plano econômico durante cerca de uma hora. Ao fim da explanação, três perguntas da plateia foram escolhidas para serem respondidas por Ciro.

O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, posa para foto com um apoiador, durante um evento de campanha no Rio. Foto: REUTERS/Ricardo Moraes

Leia mais Saiba tudo sobre as eleições gerais de 2022

Antes de fazer a pergunta ao candidato, o empresário Luiz Césio Caetano elogiou a fala de Ciro, a qual classificou como uma “aula”. “Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Isso foi uma aula, pelo menos para mim, foi”, afirmou.

Continua após a publicidade

Em seguida, Ciro afirmou que se tratava de “um comício para gente preparada”. “Na verdade, é um comício, né... Um comício para gente preparada, você imagina eu explicar isso na favela, né”, disse. O empresário concluiu e encerrou: ”Tivemos um ambiente em que você pode expor essa sua metodologia disruptiva dos modelos que nós temos”.