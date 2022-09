Quais as propostas de Ciro Gomes para saúde, segurança e outras 5 áreas

Ciro Gomes (PDT) disputa neste ano sua quarta eleição presidencial. Ele se opõem ao retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem foi ministro, e à permanência do presidente Jair Bolsonaro (PL), aposta no eleitorado “nem nem” e em seu plano de desenvolvimento para o Brasil, elaborado ao longo dos últimos anos.

O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes Foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

A seguir, conheça parte das medidas propostas no plano e também em entrevistas e sabatinas ao longo da campanha. Acompanhe:

Veja propostas de Ciro Gomes para Emprego e Renda

- Regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. A alíquota seria progressiva, entre 0,5% e 1%, para os patrimônios superiores a R$ 20 milhões

- Criar a Lei Anti Usura, que proibirá que bancos e comércios cobrem mais de duas vezes o valor de um empréstimo. Quem pagar duas vezes o valor do que tomou emprestado, não deverá mais nada

- Financiar, a prazos longos e juros baixíssimos, a dívida de todo mundo que está com o nome no SPC e no Serasa

- Criar um plano emergencial para gerar 5 milhões de vagas já nos dois primeiros anos de governo. A ideia é retomar todas as obras já licitadas que foram paralisadas ou não iniciadas

- Aumentar o salário-mínimo sempre acima da inflação

- Mudar a política de preços dos combustíveis, hoje dolarizada, para reduzir o custo da gasolina e do diesel, o que vai aliviar o gasto das famílias e ajudar a conter a inflação

- Implantar uma alíquota maior sobre as heranças e doações, de caráter progressivo para não castigar a classe média, e somente incidir sobre heranças acima de R$ 2 milhões

- Diminuir em 20% todas as isenções fiscais distribuídas no País, que somam cerca de R$ 340 bilhões sem qualquer critério ou obrigação de investimento

Veja propostas de Ciro Gomes para Educação

- Implantar métodos pedagógicos que aposentem o velho ‘decoreba’ e valorizem o pensamento crítico e analítico dos alunos

- Investir na formação, capacitação e na remuneração dos professores e diretores e manter sob permanente avaliação o desempenho das escolas e seus corpos diretivo

- Massificar a implantação do ensino em tempo integral e o uso da informática em todos os níveis

- Garantir apoio material à criança pobre para assegurar a sua permanência na escola

- Viabilizar remuneração mensal para alunos do ensino médio mediante avaliação de frequência e rendimento escolar

- Implantar Escolas Federais em Tempo Integral, as EFETIS, nos bairros mais pobres e populosos das nossas grandes cidades

- Criar o programa Minha Escola, Meu Emprego, Meu Negócio, unindo ensino, trabalho e assistência profissional, além de garantir estágios remunerados pelo governo

- Investir na universalização do acesso a creches de tempo integral, uma conquista fundamental para as crianças, seus pais e suas mães

Ciro faz menção a política educacional aplicada por ele durante sua passagem pelo governo do Ceará; a Escola Elpídio Ribeiro da Silva, em Sobral (CE), é uma das melhores do País Foto: Wellington Macedo/Estadão

Veja propostas de Ciro Gomes para Segurança Pública

- Integrar esforços federais, estaduais e municipais (Guardas Municipais, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal), sob a coordenação estratégica do governo federal

- Implantar um eficiente sistema de megadados: uma superplataforma que integrará fichas criminais, banco de DNA, sistema de reconhecimento facial, monitoramento online de áreas estratégicas e aperfeiçoamento dos radares das nossas fronteiras

- Fortalecer e modernizar a Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança, com aumento de contingente, equipamentos e aprimoramento dos modelos de treinamento

- Priorizar o combater ao crime organizado e as milícias, evitando repetir o modelo de encarceramento em massa de jovens pobres e negros

- Incluir o plano de enfrentamento à violência doméstica na Política Nacional de Segurança Pública. Da mesma forma, dar atenção especial à proteção da população LGBTQIA+

Veja propostas de Ciro Gomes para a área Social

- Criar o Programa de Renda Mínima “Eduardo Suplicy”, que vai garantir R$ 1 mil em média para as famílias mais pobres do Brasil

- Financiar a compra de smartphones em 36 prestações sem juros

- Reduzir pela metade o preço do gás de cozinha para famílias com renda mensal até três salários-mínimos

- Instalar wi-fi de graça em áreas comunitárias das nossas maiores cidades

- Oferecer cursos gratuitos para formar técnicos em informática, youtubers e gamers, atendendo um mercado de trabalho que não para de crescer

Veja propostas de Ciro Gomes para Saúde

- Criar o Complexo Industrial da Saúde para produzir no Brasil a maior parte dos medicamentos hoje importados, além de componentes químicos com a patente vencida

- Revitalizar o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) para agilizar os pedidos de patente

- Ampliar a informatização do sistema para reduzir despesas e melhorar a prestação de serviços on-line, incluindo a marcação de consultas e avaliação dos serviços prestados

- Redistribuir algumas atribuições hoje concentradas exclusivamente em médicos para outros profissionais da área, como enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos e fisioterapeutas

- Reestruturar a formação pública em Medicina para ampliar a formação em especialidades que hoje fazem muito falta à rede pública, como as de clínico geral, anestesista e pediatra

- Criar uma carreira de Estado para a saúde, como já há no Judiciário e no Ministério Público

Veja propostas de Ciro Gomes para Sustentabilidade

- Reconstruir instituições como o Ibama, o Inpe e a Embrapa, assim como suas políticas de fiscalização ambiental, retomando o compromisso do Brasil com os tratados internacionais

- Retomar o controle sobre nosso território, incumbindo o Exército de atuar contra os criminosos nacionais e internacionais que estão desmatando nossas florestas

- Definir uma nova política energética baseada na integração de geradores de energia renovável (solar, eólica e mini hidroelétricas privadas) ao sistema de distribuição energética

- Oferecer alternativas econômicas para a população amazônica, como o beneficiamento do setor extrativista e a racionalização do licenciamento de culturas como o látex e o açaí

- Utilizar o know how da Embrapa para promover o reflorestamento e o enriquecimento do solo de áreas degradadas, o que irá diversificar a agricultura e favorecer um novo modelo de desenvolvimento agropecuário

Veja propostas de Ciro Gomes para Cultura

- Criar um marco regulatório para consolidar em um único instrumento legal toda a regulação do setor e as políticas governamentais relacionadas

- Ampliar o acesso à cultural e ao lazer, criando novos espaços ou valorizando os já existentes, especialmente na periferia das nossas cidades

- Valorizar as manifestações regionais e estimular o florescimento e a sustentação de formas artísticas mais alternativas e vanguardistas

- Avançar as Políticas Nacionais de Inclusão Digital para garantir acesso universal à internet 5G num futuro próximo

- Democratizar a produção, com estímulos a cooperativas e agentes sintonizados com a espontaneidade que as novas mídias trouxeram às manifestações culturais