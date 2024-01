A ligação de Lula para José Sarney

Depois de receber a ajuda do ex-presidente José Sarney em recentes articulações políticas, como a que alçou o ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou ao maranhense no último dia 31 de dezembro para desejá-lo um feliz Ano Novo.

Lula, que estava na Restinga da Marambaia (RJ) em dias de recesso, utilizou o celular da primeira-dama Janja da Silva para telefonar para o ex-presidente. De acordo com relatos, a conversa foi em tom amigável e corriqueira, com agradecimentos e desejos mútuos de um 2024 melhor.

O presidente Lula e o ex-presidente José Sarney, em um encontro presidencial em 2022. Foto: Ricardo Stuckert

No dia 31, o petista também entrou em contato com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para desejá-lo um bom Ano Novo. FHC apoiou Lula no segundo turno das eleições de 2022.

Como revelou a Coluna, o presidente passou o Réveillon na Restinga da Marambaia com Janja, familiares e um único ministro: Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência.