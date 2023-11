A tática de Silas Malafaia para frear a adesão da bancada evangélica à reforma tributária

O pastor Silas Malafaia tenta constranger deputados evangélicos a votarem contra a reforma tributária, que voltará à análise da Câmara após ser aprovada no Senado. Sem mandato, Silas destacou nas redes sociais os senadores evangélicos que votaram sim à proposta patrocinada pelo governo Lula e promete fazer o mesmo com os deputados. Na prática, o pastor tenta frear o apoio da bancada evangélica ao texto.

Sob reserva, congressistas da Frente Parlamentar Evangélica (FPE) demonstram incômodo com a tentativa de Malafaia de guiar os rumos dos evangélicos no Legislativo. Ainda assim, lideranças da bancada reconhecem que o movimento pode influenciar deputados mais reféns das redes sociais e menos comprometidos com orientações partidárias.

O pastor Silas Malafaia. Foto: Reprodução/Instagram/@silasmalafaia

Em vídeo publicado no YouTube, Malafaia afirma que todas as matérias enviadas pelo governo Lula são de cunho ideológico e que, por isso, os evangélicos deveriam ser contra. A reforma tributária, porém, ganhou votos de deputados e senadores de oposição, que entendem se tratar de uma política de Estado. “Vou estar de olho nos deputados evangélicos”, diz o pastor no vídeo, após chamar o texto de “lixo”.

O pastor cita cinco senadores evangélicos que votaram a favor: da reforma tributária: Alan Rick (União-AC), Daniella Ribeiro (PSD-PB), Eliziane Gama (PSD-MA), Carlos Viana (Podemos-MG) e Zequinha Marinho (Podemos-PA) e Laércio Oliveira (PP-SE).