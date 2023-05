Advogados de clientes da Lava Jato fizeram pressão para TSE cassar Deltan

Motivados com a perda de mandato de Deltan Dallagnol (Podemos-PR), advogados de alvos da Lava Jato organizam um périplo nos gabinetes de ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em busca da cassação do senador Sergio Moro (União-PR).

BSB 10/05/2023 - Plenário - Sessão Deliberativa Extraordinária - Ordem do dia - NACIONAL - Proposições Remanescentes do Dia Anterior. Dep. Deltan Dallagnol (PODE - PR). FOTO Bruno Spada/Câmara dos Deputados Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Como mostrou a coluna, o caminho para tirar o mandato de Moro é a acusação de gastos irregulares de campanha em uma ação movida no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A estratégia dos criminalistas seguiria a mesma receita da articulação que levou à condenação de Deltan. O advogado Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, se encontrou com quase todos os ministros do TSE nas duas semanas anteriores ao julgamento.

Um dos autores da ação contra Deltan, o advogado Michel Saliba gravou vídeo enviado no grupo de WhatsApp do Prerrogativas - ao qual a Coluna do Estadão teve acesso - em que diz: “agora só falta o Moro. Vamos cassar ele também”.

Veja o vídeo

Um dos autores da ação que resultou na cassção de Deltan Dallagnol, o advogado Michel Saliba prometeu buscar a mesma punição para o senador Sergio Moro na Justiça Eleitoral. Ele deu a declaração em um vídeo para o grupo de WhatsApp do Prerrogativas. pic.twitter.com/LYz5RgoklX — Gustavo Côrtes (@GustavoCrtes) May 17, 2023

Continua após a publicidade