Aécio ganha mais força no PSDB e vai presidir o Instituto Teotônio Vilela

Apesar da pressão de tucanos de São Paulo, que ameaçaram até debandada do partido, o PSDB confirmou nesta quarta, 6, que o deputado federal Aécio Neves vai presidir o Instituto Teotônio Vilela (ITV). O órgão é o braço de formação política da sigla e recebe mais de 20% do fundo partidário.

Como revelou a Coluna do Estadão, parlamentares tentavam apoio para entregar o comando ao ex-governador de São Paulo Rodrigo Garcia, que era do grupo ligado ao também ex-governador paulista João Doria (sem partido).

“Assumo mais essa responsabilidade com a certeza de que o PSDB está iniciando uma nova fase na busca pelo fortalecimento do centro democrático da política brasileira”, disse após ser eleito pelo Conselho Deliberativo do ITV.

A decisão dá mais força ao deputado mineiro que já tinha conseguido o acordo para eleger Marconi Perillo presidente do partido, no semana passada.

Depois de perder expressão no cenário político nacional e no PSDB, o ex-presidenciável se reergueu dentro do seu partido. Recebeu um desgravo da sigla em agosto, após o Tribunal Regional Federal da 3ª Região absolvê-lo da acusação de recebimento de propina de R$ 2 milhões do empresário Joesley Batista, da J&F - justamente o episódio que levou o tucano, candidato à Presidência da República em 2014, ao ocaso político.

Agora, quer retomar o protagonismo na oposição ao governo Lula.