‘Ainda Estou Aqui’ é o livro mais vendido de lista da Amazon

O livro Ainda Estou Aqui, que baseou o filme homônimo que concorre ao Oscar em três categorias neste domingo, 2, é o mais vendido da Amazon na seção “Biografias e casos verdadeiros”. Lançada em 2015, a obra de Marcelo Rubens Paiva mostra como sua família foi afetada pelo desaparecimento forçado de seu pai, ex-deputado Rubens Paiva, imposto pela ditadura militar. A lista de mais vendidos da Amazon tem ainda três outras obras diretamente ligadas à história dos Rubens Paiva.

PUBLICIDADE O primeiro lugar é da edição física do livro Ainda Estou Aqui, editado pela Alfaguara. O segundo é da mesma obra, mas na edição digital. Feliz Ano Velho, também escrito por Marcelo Rubens Paiva, é o quarto mais vendido. Em 12º lugar está o recém-lançado Crime sem castigo: Como os Militares Mataram Rubens Paiva, de autoria da jornalista Juliana Dal Piva. Essas obras têm sido mais procuradas na Amazon do que publicações tradicionais, a exemplo de O Diário de Anne Frank, em 11º lugar; O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, em 5º; e Meditações, de Marco Aurélio, em 3º, escrito por volta do ano 170.

Escritor Marcelo Rubens Paiva em seu escritório Foto: tiago queiroz

Com US$ 27,4 milhões arrecadados em bilheteria ao redor do mundo, Ainda Estou Aqui é o filme brasileiro mais visto nos cinemas desde a pandemia, com 5,2 milhões de espectadores. De acordo com o Box Office Mojo, a obra é apresentada em 650 salas no País, em sua 16ª semana de exibição.