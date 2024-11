Ala do Planalto defende Boulos em posição de destaque no Congresso; veja bastidor

De olho no futuro da esquerda paulista, uma ala de peso do Palácio do Planalto defende que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) assuma um espaço de destaque na Câmara. Por exemplo, uma presidência de comissão. Todos os colegiados serão reformulados em fevereiro de 2025, a partir da eleição da nova Mesa Diretora.

PUBLICIDADE Esse mesmo grupo entende que Boulos, virtual candidato do presidente Lula ao Senado em 2026, deveria ter assumido um ministério no governo antes das eleições municipais, nas quais foi derrotado pelo prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Um cenário de mais exposição poderia ter reduzido a distância em relação ao emedebista neste ano, avaliam interlocutores, e pode fazer diferença nas eleições de 2026.