Ala do PSDB promete resistência a Datena: ‘Quero debater São Paulo com ele’

“Quero saber quando Datena vai fazer um debate sobre São Paulo com a militância tucana. Precisamos entender o que ele pensa sobre os governos do PSDB, sobre social-democracia. Estou louco para marcarem uma reunião pública, mas eles não têm coragem. Meu grupo iria em peso”, afirmou à Coluna do Estadão o ex-presidente do diretório paulistano da sigla Fernando Alfredo. Datena afirmou que não fará debate com ele. “Sem chance. Se ele quer debate, que se candidate na próxima eleição’, respondeu o apresentador.

Amigo de infância do prefeito Bruno Covas (PSDB), morto em 2021 no cargo de prefeito de São Paulo, Alfredo foi destituído do diretório municipal da sigla. Apesar da rivalidade com a cúpula tucana, o administrador de empresas descarta se desfiliar do partido e fará oposição a Datena durante as eleições. “Ele parece uma biruta de heliponto. Está no décimo partido. E o PSDB é meu partido de toda uma vida”.

Na segunda quinzena de agosto, o grupo de Fernando Alfredo promoverá o evento “Tucanos com Ricardo Nunes”. E promete ir à Justiça se a ameaça de expulsão — ventilada nos bastidores do PSDB para antes da convenção de Datena — for concretizada.