Ala do PV briga para democratizar partido e derrubar José Luiz Penna após 25 anos

Membros do PV ouvidos pela Coluna do Estadão afirmam que Penna pretendia se reeleger novamente sem passar por convenção partidária, o que costuma ser praxe, mas dessa vez gerou revolta pelo desgaste interno que ele vem sofrendo. Procurado, ele não respondeu.

Quando a movimentação de Penna foi identificada, membros da executiva chamaram uma reunião às pressas para esta sexta-feira, 6. Integrantes da sigla dizem que a convocação ocorreu no grupo de WhatsApp oficial e por e-mail, mas mesmo assim Penna e seus aliados não participaram.

Ficou decidido que haverá uma convenção partidária em 17 de janeiro, dia do aniversário do partido, com objetivo de alterar o estatuto, para estabelecer “critérios de transparência e democratização”, e renovar o comando da sigla.