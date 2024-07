Alckmin se encontra com embaixadora da UE após reeleição de Von der Leyen

No dia em que a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, foi reeleita para mais um mandato à frente do braço executivo do bloco, o vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu em seu gabinete esta quinta-feira, 18, a embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf.

PUBLICIDADE Um dos principais temas em pauta foi o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Schuegraf reforçou a Alckmin a importância de concluí-lo. Negociado há 20 anos e finalizado no governo Jair Bolsonaro, o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul ainda precisa ser ratificado pelos parlamentos dos países signatários dos dois blocos. A França tem sido um dos principais obstáculos à conclusão do tratado, alegando problemas ambientais de países do Mercosul.As negociações esfriaram, mas diplomatas ainda tentam entregar o acordo. “Expressamos nossa convicção sobre a importância de concluirmos a negociação de um acordo equilibrado entre Mercosul e União Europeia, como inclusive já foi manifestado pelo presidente Lula”, afirmou o vice-presidente após o encontro com Marian Schuegraf. Também quinta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, foi reeleita para comandar o braço executivo da União Europeia. Ela é favorável ao acordo.

Alckmin e a embaixadora da UE Foto: Cadu Gomes/VPR

Na reunião, Alckmin e Schuegraf também trataram sobre uma agenda de cooperação, especialmente na área da sustentabilidade.

A Embaixadora da UE ainda levou a Alckmin a ideia de realizar um Fórum de Investimentos Brasil-UE no início de 2025, para viabilizar mais negócios entre os dois lados do Atlântico.