Alcolumbre emplaca chefe de gabinete no conselho da estatal do pré-sal

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), emplacou sua chefe de gabinete, Ana Paula de Magalhães Albuquerque Lima, no Conselho de Administração da Pré-Sal Petróleo SA (PPSA). A estatal gerencia os contratos de exploração de petróleo no pré-sal. Ela é psicóloga de formação e nunca havia atuado no setor de energia.

PUBLICIDADE A indicação de Ana Paula foi enviada à PPSA em junho de 2023 pelo Ministério de Minas e Energia. O chefe da pasta, Alexandre Silveira, é ex-senador e próximo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), aliado de primeira hora de Alcolumbre. À Coluna do Estadão, o MME afirmou que a indicação “se deu por seu currículo e sua ampla experiência em gestão e administração pública”. O senador não retornou. Também integram o conselho da PPSA o secretário executivo do MME, Arthur Cerqueira Valério, que exerce a presidência do colegiado; o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello; e mais três conselheiros indicados pelo governo Lula.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Foto: Geraldo Magela/Agencia Senado

Concursada como analista legislativa da Câmara, Ana Paula se especializou em temas orçamentários. Desde 2019, está no gabinete de Alcolumbre e faz a gestão de suas emendas parlamentares. Na nota enviada à reportagem, o MME afirmou que a governança da estatal “requer múltiplas formações dos integrantes”.

“A servidora passou a compor o conselho em julho de 2023. Vale ressaltar que em um Conselho de Administração de qualquer empresa, pública ou privada, é importante garantir as múltiplas formações dos integrantes visando garantir à ampla visão necessária a condução das decisões estratégicas para o bem da companhia”, disse o ministério.

Publicidade

Como integrante do Conselho de Administração da PPSA, Ana Paula recebeu R$ 9.794,88 adicionais em junho deste ano. O valor se soma a R$ 3.173,40 líquidos do gabinete de Alcolumbre e mais R$ 27.576,27 recebidos da Câmara como servidora efetiva, além de R$ 1.393,11 em auxílios. No total, R$ 41.937,66