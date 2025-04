Aliados de Lula apostam em demissão de Juscelino para destravar reforma ministerial

Como mostrou o Estadão, Lula quer conversar com Juscelino pessoalmente após retornar de uma viagem a Honduras. Em junho do ano passado, o presidente afirmou que o ministro precisava provar sua inocência após ser indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

A possível queda de Juscelino ocorre também em um momento de racha no União Brasil, logo após o lançamento da pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), ao Palácio do Planalto, o que contraria parte da sigla que prefere continuar apoiando Lula. O líder na Câmara, Pedro Lucas Fernandes (MA), disse em nota que a bancada reafirma a confiança no ministro, o que cria para Lula um risco de comprar briga com a legenda.

Desde o começo do ano, o presidente fez três mudanças em sua equipe: trocou Paulo Pimenta por Sidônio Palmeira na Secretaria de Comunicação Social (Secom), deslocou Alexandre Padilha da Secretaria de Relações Institucionais para o Ministério da Saúde, no lugar de Nísia Trindade, e colocou Gleisi Hoffmann na SRI. Mas partidos como o PSD, por exemplo, ainda esperam ser contemplados. A sigla de Gilberto Kassab ainda cobiça o Ministério do Turismo, hoje ocupado por Celso Sabino, do União Brasil.