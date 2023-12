Aloysio Nunes receberá indenização por atraso em voo dos EUA para o Brasil

O ex-senador Aloysio Nunes Ferreira e a mulher, Gisele Sayeg, receberão R$ 12 mil da empresa American Airlines por um atraso de quase 13 horas em um voo da companhia no dia 16 de outubro entre Dallas (EUA) e o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O ex-senador pelo PSDB, Aloysio Nunes (SP) Foto: Waldemir Barreto/ Agência Senado

Pouco antes do embarque nos EUA, os passageiros do voo AA 963 foram informados de que a viagem atrasaria. Aloysio, que preside a SP Negócios, da Prefeitura de São Paulo, precisou remarcar reunião diante do problema. A companhia não questionou a ação e apenas propôs acordo, que foi homologado pela juíza cível Vanessa Bannitz Baccala da Rocha.

A Coluna tenta contato com a equipe de comunicação da American Airlines.