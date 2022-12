Ao indicar Márcio França para ministério, PSB mostra a Lula que não se sente contemplado só com Dino

A decisão do PSB de defender o nome de Márcio França como o ministeriável do partido quer sinalizar a Lula que, caso Flávio Dino (PSB-MA) assuma a Justiça, será uma escolha pessoal. Dino é tratado como novato na sigla - ele era do PCdoB. O mesmo vale para Marcelo Freixo (PSB-RJ), que veio do PSOL.

O novo governador de São Paulo, Márcio França (PSB)

DNA. O PSB considera que, embora tenha encolhido na Câmara, foi indispensável para a vitória com Geraldo Alckmin na vice. O nome de França foi referendado pelo PSB de Pernambuco, com o apoio de João Campos, o que põe em baixa Paulo Câmara