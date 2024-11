Banqueiros alertam Haddad: governo não pode fazer populismo com pacote e deve separar IR

Os banqueiros ficaram satisfeitos com a disposição do ministro em explicar as medidas de contenção de despesas. Apesar de ter sido coincidência o encontro cair no dia seguinte ao anúncio do pacote, pois já estava marcado, Haddad deixou evidente que estava ali para tirar todas as dúvidas sobre as intenções do governo. A vontade era tanta que, entre fazer um discurso no púlpito e ser sabatinado, ele preferiu a segunda opção, o que surpreendeu. Foi, então, entrevistado pelo presidente da Federação, Isaac Sidney, e pelo diretor de Comunicação da entidade, João Borges.

Além de Haddad, também estavam presentes as ministras Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Esther Dweck (Gestão e Inovação) e o futuro presidente do Banco Central e atual diretor de Política Monetária da instituição, Gabriel Galípolo. Os banqueiros viram no comparecimento em massa um esforço da equipe econômica para convencer que o País entrará em uma trajetória fiscal sustentável.

Haddad foi submetido a perguntas duras e diretas, mas disse que acredita mesmo na necessidade de se equilibrar as contas públicas. O ministro arrancou risos do público quando admitiu que, por outro lado, é sempre necessário convencer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a embarcar em medidas de ajuste. Ele argumentou, contudo, que essa é uma característica legítima de Lula como político.