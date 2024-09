Bets: Câmara recebe, em três dias, mais projetos contra apostas que em 2023

Apenas entre a segunda-feira, 23, e a quinta-feira, 26, deputados apresentaram 16 matérias contra as bets. No ano passado, período em que o Congresso se debruçou sobre a regulamentação das apostas esportivas online, foram apenas 15.

O período do aumento de projetos não é aleatório. No dia 24, por exemplo, o Banco Central divulgou uma análise técnica sobre repasses financeiros a casas de apostas. Com base nos dados, o Estadão revelou a que beneficiários do Bolsa Família transferiram R$ 3 bilhões em pix para as plataformas de bets. Verificou-se, também, o registro de adolescente recorrendo a agiotas para poder jogar.

No geral, as propostas visam, entre outras coisas, proibir o uso de cartões de crédito e contas bancárias do Bolsa Família para fazer as apostas ou até mesmo excluir do programa social os beneficiários apostadores. Outras sugestões são para proibir anúncios das casas, exibir alertas nas propagandas (assim como acontece nos maços de cigarros) e obrigar as empresas a moverem ações contra o vício no jogo.

As propostas são de parlamentares do Podemos, do PL, do PT, do PP, do Solidariedade, do Republicanos, do União, do PSD, do PDT e do MDB.