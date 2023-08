Boulos tem encontro reservado com ex-secretário de Doria

Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) almoçou na última sexta-feira com o médico infectologista Jean Gorinchteyn, que foi secretário de Saúde do ex-governador paulista João Doria durante a pandemia de covid-19.

O deputado Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo. Foto: FOTO: FELIPE RAU/ESTADAO

Boulos tem feito uma série de conversas com lideranças de São Paulo para ampliar apoios antes do ano eleitoral. Seu principal adversário na disputa deve ser o prefeito Ricardo Nunes (MDB), pré-candidato à reeleição. No campo da esquerda, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) é outra pré-candidata.

A vice do PSOL deve ficar com o PT, e a professora Ana Estela Haddad, secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde e esposa do ministro Fernando Haddad (Fazenda), é cotada para o posto.

Os pais do pré-candidato a prefeito, Marcos Boulos e Maria Ivete Castro Boulos, também são médicos infectologistas.