PT anuncia apoio a Boulos e fica sem candidato a prefeito em São Paulo

Pela primeira vez na história o PT não terá candidato na disputa pela Prefeitura de São Paulo, cidade que já foi governada pela sigla três vezes. Em uma decisão que expôs um racha no partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o diretório paulistano da legenda anunciou neste sábado, 5, apoio formal a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) nas eleições municipais de 2024. Uma ala petista defendida que o partido lançasse um candidato próprio.

Em uma tentativa de demonstrar unidade em torno do nome de Boulos, participaram do anúncio a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), e o ministro da Fazenda e ex-prefeito, Fernando Haddad. Segundo Gleisi, Lula “vai entrar na campanha” em São Paulo. Além disso, PT indicará o vice na chapa encabeçada pelo candidato do PSOL. “Isso está pactuado”, afirmou Boulos.

PT formalizou neste sábado apoio a candidatura de Guilherme Boulos para prefeito de SP na disputa em 2024 Foto: Pedro Prata/Estadão

Em 2020, Boulos chegou ao segundo turno da disputa ao Executivo municipal. Ele obteve 40,62% dos votos válidos e perdeu para Bruno Covas (PSDB). O deputado do PSOL é apontado como principal adversário do prefeito e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), que busca apoio de bolsonaristas para a campanha.

O apoio do PT ao pré-candidato do PSOL faz parte de um acordo feito nas eleições de 2022. À época, Boulos desistiu de concorrer ao governo do Estado para fortalecer a candidatura de Haddad, que foi ao segundo turno, mas perdeu a eleição para Tarcísio de Freitas. Boulos disputou uma vaga na Câmara e foi eleito deputado federal com mais de um milhão de votos, o mais votado de São Paulo.

“Na campanha de 2022 fizemos um compromisso (com Boulos). Queríamos no nosso lado todos os partidos do campo social e progressista. Não pudemos fazer conversa ampla porque, no calor da campanha, às vezes você precisa tomar decisões. Eu sabia que tinha desejo na militância de estarmos unidos. Mas entendo que tenham divergências”, afirmou Gleisi.

“Não tenho dúvidas que o companheiro Jilmar Tatto estará aqui na militância e na campanha”, disse a presidente do PT. Tatto, que disputou a Prefeitura pela sigla em 2020, foi um dos que criticaram o apoio ao nome de Boulos. Ele classificou como um “erro” o PT abrir mão da candidatura na capital.

Haddad disse que a união em torno de seu nome em 2022 tem “de se repetir” com Boulos na eleição na capital.

Durante o ato deste sábado, Gleisi voltou a reforçar a polarização com o “bolsonarismo”. “Haddad ganhou aqui, Lula ganhou aqui (na capital, em 2022)”, disse. ”O PT já governou o município por três vezes, isso mostra que temos uma liderança e inserção nesse campo mais à esquerda na cidade”, afirmou.

Petistas presentes no evento e Boulos associavam o prefeito de São Paulo ao bolsonarismo. “(Nunes) foi pedir a bênção do Bolsonaro. Trazer o bolsonarismo, essa cultura que podemos dizer de cabeça erguida que a nossa capital rejeitou. Haddad ganhou, Lula ganhou. E vamos ganhar ano que vem”, afirmou Boulos.

Nunes tem buscado apoio de Bolsonaro e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que costuma uma aliança na capital em torno do atual prefeito. O PL deve desistir de lançar um candidato.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), reforçou apoio a Boulos. ”(Quero) reafirmar aqui o meu compromisso, já expresso pelo presidente Lula, de construirmos na cidade de São Paulo uma grande frente política progressista liderada pelo companheiro Guilherme Boulos, nosso pré-candidato a prefeito”, disse.

O PT já governou São Paulo com Luiza Erundina (1989-1993), Marta Suplicy (2001-2004) e com Haddad (2013-2016). /COLABOROU MARIANNA GUALTER