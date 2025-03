Caiado só será candidato à Presidência pelo União se tiver viabilidade, diz Efraim

O líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho (PB), disse que o partido só apoiará a candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PL), à Presidência da República se Caiado demonstrar sua viabilidade como candidato. Efraim citou a campanha de Soraya Thronicke, candidata à Presidência em 2022 pelo União Brasil, como um caso que a legenda não gostaria de repetir.

Efraim disse, em entrevista exclusiva ao programa Papo com Editor, do Broadcast/Estadão, que Caiado “é um quadro histórico e respeitado no partido” e “tem feito uma grande gestão em Goiás, com resultados extraordinários, especialmente na segurança pública”.

Efraim Filho na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta quarta-feira, 13 Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

PUBLICIDADE No entanto, o senador reforçou que Caiado “recebeu uma missão, que é se viabilizar”. “O União Brasil tem respeito pela posição dele e deu a ele a missão de percorrer o Brasil em 2025, se viabilizar na condição de pré-candidato à Presidência da República para que a gente possa tomar a decisão política em 2026. Tratei com (Antonio) Rueda, (Davi) Alcolumbre e ACM Neto sobre o assunto”, disse. Questionado sobre se o partido só apoiará Caiado se ele demonstrar viabilidade eleitoral, respondeu: “Exato”. E completou: “Tivemos uma experiência em 2022 com a Soraya Thronicke, com uma candidatura própria, que teve uma participação muito residual no final das eleições. O União Brasil vai ficar atento e irá para a disputa com candidatura própria se tiver viabilidade. Isso é entendido pelo Caiado e pela direção do partido”.

Na última semana, Caiado anunciou pelas redes sociais que irá lançar sua pré-candidatura à Presidência da República para 2026 em um evento em Salvador (BA) no mês de abril. Porém, ele foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral de Goiás por oito anos, por abuso de poder político durante as eleições municipais de 2024, quando apoiou Sandro Mabel (União Brasil) para a Prefeitura de Goiânia. A decisão ainda cabe recurso. Desde as eleições municipais do ano passado, Caiado busca se colocar como uma alternativa de direita ao bolsonarismo, disputando o espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Novas filiações

O líder do União Brasil confirmou que o partido está em estágio avançado para as filiações de Pablo Marçal e Gusttavo Lima, que são potenciais candidatos nas eleições de 2026. Os dois já se colocaram como possíveis nomes à Presidência, assim como Caiado. Efraim, no entanto, disse que os dois fazem parte do “reforço do União Brasil para as eleições do Congresso”.

“O partido vem trazendo filiações nos seus respectivos Estados. A filiação do Pablo Marçal em São Paulo e do Gusttavo Lima em Goiás. São nomes de repercussão nacional, cada um nas suas características, que se somarão a esse reforço do União Brasil para as eleições do Congresso”, afirmou.