A campanha de Rogério Marinho (PL-RN) a presidente do Senado incomodou Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Militantes estão fazendo ataques nas redes sociais e pressionando senadores de oposição ao governo a não votarem no mineiro. O mal-estar é tanto que Pacheco não quis se encontrar com o senador Carlos Portinho (PL-RJ), que busca um acordo para o lado que perder na disputa.

O senador Rogério Marinho (PL-RN). Foto: Dida Sampaio/Estadão

Membros do PL preveem uma “campanha jamais vista” nas redes sociais, com o engajamento maciço de bolsonaristas contra Pacheco.