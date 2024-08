‘Campanha de Pablo Marçal é muito parecida com a de Jânio Quadros’, diz presidente do PV

O PV integra a Federação Brasil da Esperança com PT e PCdoB, que na capital paulista apoia a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL). Procurado para comentar as declarações de Penna, o candidato do PRTB não respondeu.

Prefeito de São Paulo entre 1953 e 1955, Jânio Quadros foi eleito presidente da República em 1960 com o jingle “Varre, varre, vassourinha”, uma metáfora sobre a suposta “limpeza” que faria na corrupção do governo. Ele renunciou no ano seguinte, Em 1986, voltou ao comando da capital paulista ainda com a vassoura como símbolo.

Para Mayra Goulart, professora de ciência política da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a teatralidade é um ponto que aproxima Jânio Quadros, um político experiente que se apresentou como um outsider, e Pablo Marçal, ex-coach que nunca teve um mandato eletivo. “Mas é algo muito comum, sempre tem na eleição”, pondera. “O Pablo Marçal é o antipolítico da vez. Sempre há em processos eleitorais”.

O cientista político da Universidade de São Carlos (UFSCar) Filipe Vicentini Faeti entende que o contexto da eleição de Jânio é muito diferente do atual, o que dificulta um paralelo. “Não consigo fazer esse parâmetro. Atualmente, além da polarização política, temos o desenvolvimento dos meios de comunicação e da internet, que mudou o jeito de se fazer política”.