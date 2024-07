Candidato de Bolsonaro à prefeitura de Belém põe a própria nora como vice na chapa

Candidato do PL à prefeitura de Belém do Pará, com as bênçãos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Éder Mauro pôs a própria nora como vice na chapa para a corrida municipal deste ano. A escolha da médica Tatiane Coelho (PL), mulher do deputado estadual Rogério Barrada (PL), filho de Éder, contou com apoio direto da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Indagado pela Coluna do Estadão sobre o parentesco, o candidato evitou o tema e ironizou a abordagem: “Acredito que o cacau está abastecendo bem aí. Fico feliz que vocês estão me acompanhando 24 horas por dia”. A Coluna enviou mensagem à médica e aguarda resposta.

A chapa com Éder e Tatiana foi confirmada em convenção do PL de Belém na noite desta quarta-feira, 24. O candidato do PL lidera a corrida na capital paraense. Nas redes sociais, a ex-primeira-dama gravou vídeo com apoio à candidata a vice. Na mensagem, afirma que a cidade de Belém está sendo mal tratada, precisando de um “olhar carinhoso e materno, olhar especial que as mulheres têm”. “Tenho certeza de que a doutora Tatiane e o nosso querido Eder Mauro são essas pessoas que cuidarão muito bem de Belém”, disse.

Convenção do PL em Belém confirma Éder Mauro e Tatiane Coelho como candidatos a prefeito e vice Foto: Reprodução/ Instagram @edermauropa

O fato de a vice ser nora do candidato à prefeitura chama atenção mas não configura irregularidade eleitoral. O advogado Renato Ribeiro, autor do Guia Prático de Direito Eleitoral explicou que “embora não seja comum, não é ilícito, a menos que ele (Éder) já fosse prefeito”. Ribeiro lembrou, ainda, um caso em Avaré (SP), onde foram eleitos e reeleitos juntos prefeito e vice-prefeita que são irmãos.

Éder Mauro lidera disputa pela prefeitura de Belém, diz Paraná Pesquisas

PUBLICIDADE Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado no dia 16 de julho, Éder Mauro tem 30,7% das intenções de voto. No principal cenário da pesquisa, o deputado estadual Igor Normando (MDB), aparece na sequência, com 18,2%. Ele é apoiado pelo atual governador do Estado, Helder Barbalho (MDB). Já o atual prefeito, Edmilson Rodrigues (PSOL), com apoio do PT, tem 13,8% das intenções de voto. Normando e Rodrigues estão empatados dentro do limite da margem de erro, que é de 3,8 pontos porcentuais para mais ou menos. O deputado estadual Tiago Araújo (Republicanos) pontua com 7,2% das intenções de voto, seguido pelo radialista Jefferson Lima (Podemos), com 6,5%, e pelo delegado federal Everaldo Eguchi (PRTB), com 6,3%.

Foram entrevistadas 710 pessoas com 16 anos ou mais na capital paraense de 12 a 15 de julho. O intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PA-05357/2024.

Quem é Eder Mauro

Alvo de processo por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o deputado federal Éder Mauro (PL-PA) se notabilizou por promover confusões, bate-bocas e pela atuação bélica como parlamentar no Congresso Nacional. O perfil alinhado ao “bolsonarismo raiz” e a subserviência ao ex-presidente Jair Bolsonaro deve garantir ao parlamentar dividendos eleitorais. Ele é um dos candidatos apoiados diretamente pelo ex-chefe do Executivo para as eleições municipais deste ano.

Éder Mauro acumula brigas e baixarias nos corredores e comissões da Câmara. No episódio mais recente, no início de junho, ele e um assessor empurraram um militante aos gritos após o homem insultar o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores.

No ano passado, o primeiro depoimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpista de 8 de Janeiro precisou ser interrompido por causa de um bate-boca envolvendo Éder Mauro. A relatora do colegiado, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), chegou a mandar o deputado “calar a boca”.