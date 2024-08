Cappelli entra em rota de colisão com time de Alckmin e ‘puxão de orelha’ está por vir

O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli, entrou em rota de colisão com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Técnicos da pasta se irritaram com declarações de Cappelli sobre a proposta para a ABDI monitorar o cumprimento de metas da política industrial do governo Lula.

Sob reserva, um auxiliar direto do vice-presidente afirmou à Coluna do Estadão que Cappelli se expõe porque será candidato ao governo do Distrito Federal, e vai pedir ao vice-presidente que dê um "puxão de orelha" no presidente da ABDI. Procurado, o presidente da agência nacional não comentou. O MDIC afirmou que a apuração da reportagem junto a técnicos "não procede porque há inequívoco reconhecimento ao trabalho que vem sendo executado pelo presidente da ABDI". Apesar de a ideia de acompanhar as metas ter sido formatada em conjunto entre ABDI, BNDES e MDIC, o entorno de Alckmin diz que Cappelli usa um tom crítico para comentar o Nova Indústria Brasil (NIB). "Esse monitoramento [da ABDI] serve para validar se a política está correta e gerando resultados", declarou o ex-secretário executivo do Ministério da Justiça em entrevista ao Poder360. Filiado ao PSB, Cappelli foi o "número dois" de Flávio Dino no Ministério da Justiça e nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como interventor na segurança pública do DF após os atos de 8 de janeiro.