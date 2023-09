Cirurgia de Lula envolveu viagem de 20 pessoas de São Paulo para Brasília

A cirurgia realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (29) demandou a viagem de 20 pessoas de São Paulo para Brasília. O procedimento, realizado no hospital Sírio Libanês, foi marcado para corrigir uma artrose na cabeça do fêmur que tem causado dores intensas ao presidente, que ficará três semanas despachando no Palácio da Alvorada, sua residência oficial.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO: EVARISTO SA/AFP Foto: EVARISTO SA/AFP

De acordo com o Hospital Sírio Libanês, seis das 20 pessoas deslocadas fazem parte da equipe médica. O restante viajou por decisão exclusiva do hospital, para ajudar na logística. Assessores de comunicação, por exemplo, foram enviados a Brasília para auxiliar a equipe local na relação com a imprensa.

A decisão de realizar a cirurgia em Brasília, e não em São Paulo, foi tomada em conjunto pelos médicos do hospital e do Planalto, acrescentou o Sírio Libanês, para evitar o deslocamento de Lula após o procedimento.