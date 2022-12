Após a mudança do regimento do STF, que afeta as decisões monocráticas e pedidos de vista, a cúpula do Congresso quer resgatar um projeto semelhante para fazer com que outros tribunais adotem as mesmas medidas. A mobilização tem apoio de ministros da Corte.

Sede do STF. Foto: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

TEORIA. Congressistas aliados de Jair Bolsonaro, no entanto, acreditam que a mudança busca impedir que os ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça peçam vista em julgamentos contra o atual presidente.