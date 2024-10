Conselho de consumidores cobra transparência da Enel em São Paulo

A Enel disse ter recebido o ofício com os questionamentos. “A empresa irá responder ao Conselpa e segue à disposição dos conselheiros”, afirmou em nota à Coluna do Estadão.

Ainda há 90.830 mil imóveis - entre casas e comércios - sem energia elétrica na capital paulista e na região metropolitana, de acordo com a última atualização feita pela Enel Distribuição São Paulo nesta quarta-feira, 16. A concessionária não informou quais são os bairros e cidades mais afetadas no momento.

Veja abaixo a nota da Enel na íntegra:

“A Enel Distribuição São Paulo informa que recebeu hoje (16) ofício do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica (Conselpa), com questionamentos a respeito dos impactos da tempestade, registrada na área de concessão no último dia 11, no fornecimento de energia. A empresa irá responder ao Conselpa e segue à disposição dos conselheiros.”