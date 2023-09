CPI das Pirâmides: Presidente quer prorrogar investigação por mais dois meses

O presidente da CPI das Pirâmides Financeiras, Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), solicitou ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a prorrogação dos trabalhos da comissão por mais 60 dias. Ele afirma que o relator Ricardo Silva (PSD-SP) precisa de mais tempo para fechar seu parecer.

Se não for prorrogada. a CPI das Pirâmides será encerrada no dia 28 de setembro.

De acordo com interlocutores, Áureo espera uma conversa com Lira nos próximos dias e está esperançoso de que conseguirá prorrogar a investigação. O presidente da Câmara já deu prazo extra de uma semana para as CPIs das Americanas, da Manipulação no Futebol e do MST.

Deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), presidente da CPI das Pirâmides Financeiras. Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

No pedido encaminhado a Lira, Áureo cita a “complexidade do objeto em estudo pela CPI”. Ele afirma que a comissão, instalada em junho, recebeu “centenas de documentos referentes a quebras de sigilo bancário, fiscal e de dados, a informações de contratos”.

A Coluna solicitou ao comando da CPI dados sobre o andamento dos trabalhos. Nas 26 reuniões realizadas desde o dia 13 de junho, foram apresentados 186 requerimentos, dos quais 183 foram apreciados. Desses, foram aprovadas 90 convocações, 19 quebras de sigilo e sete pedidos de informação e documentação.