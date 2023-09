CPI do MST: oposição espera manobra de Lira para ressuscitar comissão

A CPI do MST chegou ao fim sem conseguir votar o relatório final redigido pelo deputado Ricardo Salles (PL-SP), como havia antecipado a Coluna, mas também sem sequer ter um encerramento formal. A comissão só tinha autorização para funcionar até essa terça-feira, 26. Mas houve pedido de vista do relatório e a reunião foi cancelada. Agora, a oposição torce por uma ‘manobra regimental’ do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para ressuscitar o colegiado.

O presidente da CPI, deputado Luciano Zucco (Republicanos-RS) pediu a Lira mais três dias de prazo para a comissão, visando ”virar votos” do Centrão para aprovar o parecer final. Mas o requerimento não foi despachado, conforme o sistema de protocolo da Casa. A possibilidade, agora, seria o presidente da Câmara protocolar a autorização com data retroativa.

Zucco e Salles CPI do MST Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Como mostrou a Coluna, a cúpula da CPI do MST previa um fim dramático. O que Zucco e Salles não imaginavam é de que não haveria o anúncio do ponto final.

Mesmo após o término da CPI, o presidente da comissão vai pedir ao presidente da Câmara apoio para votar um “pacote de invasão zero no campo”, como mostrou a Coluna.