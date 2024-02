Por ser adversário político do PT na Bahia — o partido vetou sua nomeação a um ministério ainda no governo de transição —, Elmar nunca contou com os correligionários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suceder o atual presidente da Câmara. O deputado esperava, porém, ter apoio do União Brasil e do Centrão.

O problema é que a tensão entre Lira e Lula ameaça rachar o Centrão, como mostrou a coluna de Vera Rosa, do Estadão. Parte do grupo prefere reforçar a base do governo e, consequentemente, apoiar outra candidatura à Mesa Diretora, como Antonio Brito (PSD-BA) ou Marcos Pereira (Republicanos-SP). Outro segmento, por sua vez, prefere dar suporte ao alagoano nesse embate.

O embaraço é ainda maior porque os deputados do União Brasil reclamam do estilo político de Elmar, que conduz a liderança a mãos de ferro. Nos bastidores, parlamentares do partido dizem que poderiam apoiar outra pré-candidatura ao comando da Casa, ainda que o correligionário seja oficialmente candidato.

No Centrão, antes da crise com o Planalto se acentuar, Elmar já sofria resistência principalmente do baixo clero e dos parlamentares em primeiro mandato. Eles temem que o líder do União, se eleito presidente da Câmara, dê sequência ao “jeito Lira” de governar. Eles reclamam de falta de previsibilidade, convocações de sessões e cancelamentos de reuniões em cima da hora e divulgação de relatórios minutos antes das votações. Como mostrou a Coluna, há insatisfação generalizada com esse método, o que já gerou lavação de roupa suja em plenário.