Críticas à articulação política também atingem líder do PT no Senado

Não é apenas o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) que tem sido alvo de críticas. Também há reclamações entre parlamentares sobre a postura do responsável pela liderança do PT, Fabiano Contarato (ES).

Petistas se queixam que Contarato se ausentou durante a votação da MP dos Ministérios, no início do mês, porque viajou para o Espírito Santo, seu Estado. Ele não fez orientações em plenário naquele dia, e votou pelo sistema remoto.

O líder do PT no Senado, Fabiano Contarato (PT-ES), e o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) Foto: Agência Senado

Para piorar, o perfil do PT no Senado nas redes sociais foi duramente criticado após fazer uma publicação comemorando a aprovação da medida provisória na comissão mista, o que incluiu alterações que esvaziaram o Ministério do Meio Ambiente, chefiado por Marina Silva.

Após a gafe, parte da bancada pediu que Contarato gravasse um vídeo explicando a postagem, mas ele se recusou.

Em outra situação, chamou a atenção de alguns auxiliares quando o senador foi indagado sobre pautas do governo e respondeu: “vamos mudar de assunto e falar de coisas boas?”.