Crivella quer filiar Chiquinho Brazão, preso no caso Marielle, ao Republicanos

Procurado, o presidente da sigla, Marcos Pereira (SP), afirmou desconhecer o movimento para filiar o parlamentar. O presidente estadual da legenda, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho Carneiro, não retornou aos contatos.

Brazão, apesar de preso, continua com mandato. O Conselho de Ética, como mostrou a Coluna do Estadão, só deve analisar o pedido de cassação do parlamentar em setembro.

Bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, Crivella também tem proximidade com outro preso no caso Marielle, o delegado Rivaldo Barbosa. O deputado, inclusive, apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para visitar Barbosa na cadeia.