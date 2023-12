Deputada apresenta projetos contra assédio sexual no trabalho; saiba detalhes

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) apresentou dois projetos de lei para combater o assédio sexual no trabalho. Um deles aumenta de quatro para 20 anos a prescrição para esse tipo de crime. O outro estabelece o fim do contrato de trabalho como o marco inicial para o período de prescrição.

Melchionna ressalta que 15% das mulheres dizem ter pedido demissão após serem vítimas de assédio sexual e mais de 35% afirmam sentir constante medo de perder o trabalho por isso. Os dados são de pesquisa produzida pelo LinkedIn e pela consultoria Think Eva em 2020.

Fernanda Melchionna Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

“Todos esses dados mostram que a situação é grave, e precisa ser combatida com a seriedade necessária. Nesse contexto, tem-se que muitas das vítimas de assédio sexual não tomam o caminho da denúncia formal ao sistema de justiça, por conta do medo de perder o trabalho. E, quando acabam por se demitir ou serem demitidas, enfrentam mais uma barreira: a prescrição”, diz Melchionna.

A parlamentar afirma que manter o prazo atual de prescrição, de quatro anos a partir do crime, “é obrigar a vitima a fazer uma escolha impossível: responsabilizar o agressor ou manter o emprego”.

Enquanto isso, a Câmara segue sem ratificar o texto da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que foi assinado pelo governo Lula neste ano. O documento trata sobre o reconhecimento da violência e do assédio no ambiente de trabalho como violações fundamentais dos direitos humanos, mas ainda precisa ser aprovado no Congresso.