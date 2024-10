Deputado diz que Marina foi ‘bem adestrada’ e ministra reage; veja vídeo

A audiência da Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 16, para ouvir a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre o aumento das queimadas no Pais foi marcada por troca de ofensas. E o arremate final foi quando o presidente do colegiado, Evair de Melo (PL-ES), elogiou o “adestramento” da ministra.

PUBLICIDADE “A ministra, claramente o média training dela, quero dar parabéns a quem a treinou. Esse treinamento, no mundo empresarial, até esse adestramento para ter essa postura”, disse Evair. “Adestramento é o quê? Quem é que é adestrado?”, questionou Marina. “Todos nós”, desconversou o deputado. A ministra deixou claro que não aceitaria aqueles termos. “Tenha santa paciência, o senhor não vai dizer que eu sou uma pessoa adestrada”.

As reuniões da bancada do agro com Marina Silva costumam ser tensas e marcada por insatisfações dos dois lados. Nós bastidores, os congressistas admitiram que a desta quarta, entretanto, surpreendeu. Além de rebater as críticas ao governo Lula, Marina reagiu com termos agressivos.

Um dos embates foi com a deputada Julia Zanatta (PL-SC). A parlamentar questionou repasses a ONGs e sugeriu que o governo atendia a interesses externos. “O Brasil virou o capacho verde dos bilionários do exterior?”, questionou.

Marina Silva reagiu no mesmo tom e chamou a bolsonarista de “capacho” e “ambientalista de conveniência”.