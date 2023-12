Do que o ministro da Educação não abre mão na reforma do Novo Ensino Médio

Em negociações com o Congresso para a reforma do Novo Ensino Médio, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), avisou a aliados que não abre mão de uma carga horária mínima de 2,4 mil horas para a formação básica dos estudantes. O problema é que o relator do texto na Câmara, Mendonça Filho (União-PE), avisa nos bastidores não vai acolher no parecer mais do que 2,1 mil horas. Hoje, a formação básica é de 1,8 mil horas.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Foto: Luis Fortes/MEC

O impasse esquenta a discussão entre a base governista e o relator, ex-ministro da Educação no governo Michel Temer e idealizador do chamado Novo Ensino Médio, que agora a gestão Lula quer modificar.

À Coluna, Camilo Santana afirmou que o Congresso tem a prerrogativa de discutir mudanças no texto enviado pelo governo. Ainda assim, o ex-governador do Ceará entende que o projeto de lei desenhado pelo MEC é “redondo” e consensual no setor de educação, por já ter sido discutido com o Conselho Nacional de Educação e com o Conselho Nacional de Secretários de Educação.

Durante a Comissão de Educação, Mendonça afirmou que, se dependesse dele, manteria o ensino médio como está, com apenas alguns ajustes. Mas, como relator, disse estar disposto a conversar e ceder em alguns pontos.

A bancada ligada ao Palácio do Planalto, na verdade, ainda não “engoliu” a escolha de um ex-ministro de Temer para a relatoria — uma escolha do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), como antecipou a Coluna.