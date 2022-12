Futuro presidente do PSDB, Eduardo Leite se reúne nesta quinta (8) com o prefeito de SP, Ricardo Nunes (MDB), para tratar da aliança nacional dos dois partidos. Segundo o vereador Xexéu Tripoli (PSDB), articulador do encontro, o objetivo é viabilizar candidatos de terceira via das legendas nas próximas eleições.

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. 25/05/2020. Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

SOMA. “Em SP, o PSDB é base da gestão do MDB, e é possível construir uma aliança em âmbito nacional”, diz Tripoli.