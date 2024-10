Eleição em Fortaleza vira peça-chave na disputa pelo comando do PT

As eleições municipais em Fortaleza prometem entrar com força na costura política para a sucessão de Gleisi Hoffmann na presidência do PT. Segundo apurou a Coluna do Estadão, uma eventual vitória de Evandro Leitão (PT) na capital do Ceará será mais um argumento no bolso do colete dos petistas que defendem um nome do Nordeste para comandar a sigla a partir de 2025. O nome mais forte nesse grupo é o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

Por outro lado, se o eleito em Fortaleza for o bolsonarista André Fernandes (PL), empatado nas pesquisas com Leitão, a ala petista ligada a Guimarães terá uma alegação a menos na disputa interna com o candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o PT, que é o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Em final de mandato, ex-ministro não conseguiu emplacar a sucessora nesta eleição. Quem é contrário à candidatura de Guimarães afirma nos bastidores que ele não deveria tentar a presidência do PT se desejar tentar o Senado em 2026, como tem sinalizado. A batalha pelo Senado é mais competitiva em relação à da Câmara, e o presidente do partido, seja quem for, terá de se dedicar às articulações para a tentativa de reeleição de Lula.