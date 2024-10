Pesquisa Atlas em Fortaleza: Fernandes tem 50% e Leitão 47,9% das intenções de voto

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 17, aponta o deputado federal André Fernandes (PL) numericamente à frente na disputa pelo segundo turno das eleições municipais em Fortaleza, capital do Ceará. O parlamentar conta com 50% das intenções de voto, enquanto o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), soma 47,9%. Considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

André Fernandes e Evandro Leitão disputarão o segundo turno em Fortaleza Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados e Reprodução/ALECE

Os eleitores que não souberam responder representam 0,2% e os que declararam voto nulo ou branco somam 2%. A pesquisa entrevistou 1.608 eleitores, a partir de 16 anos, entre os dias 11 e 16 de outubro. O levantamento conta com 95% de confiabilidade. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo CE-00432/2024. Considerando os votos válidos, Fernandes e Leitão estão empatados tecnicamente. Neste cenário, o candidato do PL soma 51%, enquanto o postulante do PT fica logo atrás com 49%.

A pesquisa AtlasIntel também registra o índice de aprovação de desempenho de outros líderes do governo, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que disputou a reeleição mas não avançou para o segundo turno.

Em relação a última pesquisa, Lula subiu seis pontos percentuais, atingindo 51% de aprovação e 45% de reprovação. Outros 5% não souberam classificar o desempenho do presidente. O governador Elmano de Freitas teve avaliação negativa por 55% dos entrevistados, enquanto 39% avaliaram positivamente o mandado do petista. O atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, recebeu uma rejeição ainda maior, com 69% de reprovação e 20% de aprovação. Os entrevistados que não souberam responder sobre a gestão do prefeito somam 11%.