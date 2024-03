Eleições 2024: MDB cobra lugar em chapas majoritárias nas cidades com mais de cem mil habitantes

O partido foca em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Boa Vista (RR), Rio Branco (AC), Macapá (AP), Aracaju (SE), Maceió (AL) e Belém (PA). O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, vem fazendo um intenso trabalho de campo para arregimentar as forças do partido para a disputa.

Neste mês, por exemplo, Baleia já esteve em Macapá, onde filiou o prefeito Dr. Furlan. O dirigente também esteve em Itajaí, cidade com maior PIB de Santa Catarina, que conta com um importante porto e indústria pesqueira. Lá, o candidato é o deputado federal Carlos Chiodini, vice-presidente do MDB. Em fevereiro, Baleia foi e à filiação do vice-governador do Rio, Thiago Pampola.