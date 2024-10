Eleições 2024 testam poder de presidenciáveis da direita como cabos eleitorais

Enquanto Bolsonaro evitou mergulhar na campanha de Ricardo Nunes (MDB), que periga ficar de fora do segundo turno diante do empate técnico com Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB), Tarcísio abraçou o prefeito de São Paulo. Na capital, porém, a influência do governador é limitada: ele não teve a maioria dos votos na cidade e acabou eleito pelo interior.

A situação de Zema é similar. Em Belo Horizonte, ele apoia Tramonte (Republicanos), candidato empatado nas pesquisas com Fuad Noman (PSD) e Bruno Engler (PL). A diferença é que Zema, reeleito em primeiro turno turno, venceu na capital.

Popular em Goiás, Caiado viu seu candidato na capital, Sandro Mabel (União), começar em baixa nas pesquisas e com o tempo assumir a dianteira. Ratinho conseguiu o mesmo com Eduardo Pimentel (PSD), que disparou e tornou-se o líder isolado.